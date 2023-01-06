اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الهندية: لم تتم دعوة أوكرانيا لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

الجمعة، 06 يناير 2023 05:00 ص
الخارجية الهندية: لم تتم دعوة أوكرانيا لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي مجموعة العشرين - أرشيفية
وكالات

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أعلن المتحدث باسم الخارجية الهندية أريندام باجشى، أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة مجموعة العشرين، التي ستعقد في نيودلهي في سبتمبر من هذا العام.

وأشار المتحدث في إيجاز صحفي، إلى أنه لا يزال يوجد المتسع من الوقت حتى موعد القمة.

وقال: "لقد تم الإعلان من جانبنا عن الدول المشاركة في مجموعة العشرين، وكذلك الدول التي تمت دعوتها [إلى القمة]. لا أعتقد أن أوكرانيا من بينها".

بدأت رئاسة الهند لمجموعة العشرين في 1 ديسمبر 2022. وذكرت اللجنة المنظمة لمجموعة العشرين في وقت سابق أن القمة الثامنة عشرة لرؤساء دول وحكومات المجموعة ستعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر 2023 في نيودلهي.

بالإضافة إلى قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، تمت دعوة قادة تسع دول أخرى - بنغلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وعمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.


الهند

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روسيا

مجموعة العشرين

نيودلهى

أريندام باجشى



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