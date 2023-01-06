البابا تواضروس الثاني يقدم التحية للمشاركين فى قداس عيد الميلاد

كتب محمد شرقاوى

حرص البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تقديم التحية إلى الحضور والمشاركين فى قداس عيد الميلاد، داخل كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة.

قدم البابا تواضروس الثاني، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، عقب وصوله كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته داخل الكاتدرائية: "كل سنة وانتم طيبين جميعا وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعا ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام ومحبة علينا كلنا مش بس في مصر.. في العالم كله"، وأكمل الرئيس السيسي قائلا: "أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة وسعيدة، وكان المفروض أقول كل سنة وانتم طيبين وأدي الفرصة لقداسة البابا، وخلونا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز لقداسة البابا ولكم".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة إلى البابا تواضروس والمشاركين فى قداس عيد الميلاد، قائلا: "عام سعيد كل سنة وانتم طيبين ربنا يحفظكم.. ودعواتكم الطيبة لينا ولمصر.. كل سنة وانتم طيبين".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى : "كل عام وشعبنا وبلدنا بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك المناسبة العطرة التي تجمعنا على حب الوطن وتؤكد أننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية.

ودعا الرئيس السيسى في هذه المناسبة لاستلهام المعاني العطرة التي أرساها السيد المسيح عليه السلام من الحب والتسامح والعفو والإحسان، مضيفًا:"كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، ومصر دائما وأبدا في أمن وأمان".