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"الأوقاف" تطلق اليوم قافلة دعوية لمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأزهر

الجمعة، 06 يناير 2023 09:00 ص
"الأوقاف" تطلق اليوم قافلة دعوية لمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأزهر وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تطلق وزارة الأوقاف، قافلة دعوية اليوم الجمعة، إلى محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الأزهر الشريف، وذلك فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
 
وتضم القافلة الدعوية 10 علماء "5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "الدين يسر ... التيسير فى العبادات والسماحة فى المعاملات".
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق 128 أسبوعًا ثقافيًّا ودعويًّا بجميع محافظات مصر، خلال الربع الأول للعام الجديد 2023م، وذلك بعد النجاح الذى حققته (الأسابيع الدعوية ) المنتشرة فى محافظات مصر، والتى أشاد بها العلماء والمتخصصون بما تحمله من فكر تجديدي، ولاقت إقبالًا جماهيريًّا باهرًا، وتضمنت قضايا عقائدية، وإيمانية، وأخلاقية، واجتماعية، ووطنية، وفى إطار الدور الدعوى والتثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وجهودها فى نشر الفكر الوسطى المستنير.
 
وفى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "الدِّين يُسر.. التيسير فى العبادات والسماحة فى المعاملات"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق.
 
وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، فى عدد من المحافظات، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 521 مسجدًا، منها 429 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 92 مسجدًا صيانة، فى إطار دور وزارة الأوقاف فى خدمة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، وبناءً على تقارير مديريات الأوقاف تم فرش جميع مساجد الافتتاحات التى قدمها مديرو المديريات على مستوى الجمهورية.

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