اكتشاف نوع جديد من الأفعى القزمة فى أمازون الإكوادور ..صور

فاطمة شوقى

تعتبر أنواع الأفعى القزمة مستوطنة في غابات التلال، وهى مناطق ممطرة ورطبة وضبابية ، وعثر الباحثون في منطقة الأمازون الإكوادورية على نوع جديد من الأفعى القزمة والتي تحمل سمات الثعابين البدائية.

وقالت صحيفة "لا بوث" الأرجنتينية إن فريق من الباحثين اكتشفوا نواعا جديدا من الأفعى القزمة في منطقة الأمازون الإكوادورية والتي تعتبر بقايا في عالم الحيوان.



الافعى القزمة فى الاكوادور

وأشارت وزارة البيئة في الاكوادور إلى أن هذا الثعبان أطلق عليه اسم تروبيدوفيس كاكوانجوا Tropidophis cacuangoae تكريما للناشطة الإكوادورية دولوريس كاكوانجو، التي كانت رائدة في المطالبة بحقوق السكان الأصليين وأسست أولى المدارس ثنائية اللغة في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن طول الأفعى يبلغ 20 سم ، وهو يحمل ألوان وأنماط تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة في الأفعى العادية.



افعى

وقال ماريو يانيز ، الباحث في المعهد الوطني للتنوع البيولوجي (إينابيو): "إنها بقايا من الزمن ، إنها حيوانات قديمة جدًا لدرجة أن العثور عليها يعد معجزة ".

وأضاف يانيز: "يحمل هذا النوع الجديد سمة من سمات الثعابين البدائية ، وهو بذلك يعكس تقلص الأطراف في الزواحف المتقشرة منذ ملايين السنين ، نتيجة للضغوط المناخية في العصر الرباعى.



نوع جديد من الافعى الفزمة

وقالت وزارة البيئة إن "اكتشاف هذا النوع من الثعابين يضاف إلى ستة أنواع من جنس Tropidophis التي تعيش فقط في أمريكا الجنوبية".