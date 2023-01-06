إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصا بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالشوم والعصا بشار الشيخ محسن ببندر قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.



تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالشوم والعصا بشارع الشيخ محسن فى بندر قنا، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم السيطرة على المشاجرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.





وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، فى انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 27 بطريق قنا - سفاجا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 27 بطريق قنا _سفاجا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين والجثث، وأسفر الحادث عن مصرع، ماركو عنتر، 22 عاما، وبيشوى عطا الله وجثة مجهولة الهوية، وإصابة سيد ذكى ابو المجد 41 عاما، كدمات وسحجات، وأحمد فاوى عبد القادر،43 عامًا، مجهول الهوية، وجرجس لطفى سالم 23 عاما، وعبد النور رفعت ذكى، وهدرا طلعت شاكر، وجرجس سعيد.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.