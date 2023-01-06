أعلام مصر حاضرة فى قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية

رامى محيى الدين - محمد شرقاوى

رفع الحاضرون بقداس عيد الميلاد المجيد أعلام مصر، والذى بدأ منذ قليل ويترأسه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من كبار رجال الدولة والقيادات السياسية والشعبية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أصدرت تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضحت أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين فى المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما ذكرت أنه سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم، وحددت آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023.

وأوضحت الكنيسة أنه ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداس سيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة، وأشترطت إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.