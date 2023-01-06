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أسقف الوادي الجديد يترأس صلوات القداس بكنيسة العذراء مريم بالخارجة.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 09:08 م
أسقف الوادي الجديد يترأس صلوات القداس بكنيسة العذراء مريم بالخارجة.. صور صلوات القداس بكنيسة العذراء مريم بالخارجة
الوادي الجديد- فريق المحافظات

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ترأس نيافة الأنبا إرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات صلوات القداس لعيد الميلاد المجيد من كنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة، وشارك معه في الصلاة أباء الكنيسة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.
 
وبدأ القداس بصلاة الأنبا ارسانيوس على "رفع الحمل"، الذي يتضمن استعدادات طقس التناول عن طريق إعداد القربان الذي يرمز لجسد السيد المسيح والنبيذ المقدس الذي يرمز لدم المسيح.
 
وبعد القداس الإلهي التقي نيافته بعدد من أبناء قري الخارجة وقدم لهم التهئنة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وأخذ معهم الصور التذكارية، وسط أجواء احتفالية وانتشار أمنى مكثف من قوات الأمن، وفرضت تشديدات أمنية بمحيط كنيسة العذراء مريم بالخارجة لتأمين احتفال عيد الميلاد المجيد.
 
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (1)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (2)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (3)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (4)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (5)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (6)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (7)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (8)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (9)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (10)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (11)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (12)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (13)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (14)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (15)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (15)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (16)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (17)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة 
 
 
 
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (18)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة
 
 
 
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (19)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (19)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (20)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (20)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (21)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (21)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (22)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (22)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (23)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (23)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (24)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (24)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (25)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (25)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (26)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (26)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (27)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (27)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (28)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (28)

صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (29)
صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بالخارجة (29)

 


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