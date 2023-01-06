أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 يناير 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

يشهد سعر الذهب في مصر، استقرارًا ملحوظًا، في التعاملات الصباحية، ليثبت عند مستوى 1750 جنيها للجرام ل عيار 21 - وهو الأكثر مبيعا في مصر- في حين يشهد السعر العالمي للذهب مستويات 1836 دولار للأونصة في التداول الفوري على الذهب.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1500 جنيه.

عيار 21 سجل 1750 جنيها.

عيار 24 سجل 2000 جنيه.

الجنيه الذهب 14000 جنيه.



أسعار الذهب عالمياً انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% أمس لتصل إلى 1833 دولاراً للأونصة بضغط من البيانات الأميركية والتي أظهرت قوة سوق العمل مما يعزز التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وكانت الأسعار قد هبطت إلى مستويات 1824 دولاراً للأونصة قبل أن تقلص من خسائرها بعد بعد تصريحات الفدرالي الأمريكي عن تخفيف التضخم في عام 2023.

وأظهرت بيانات العمل في الولايات المتحدة انخفاض الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر الأسبوع الماضي بينما انخفض تسريح العمال بنسبة 43% في ديسمبر.

وأشارت التوقعات الاقتصادية الأمريكية التي قدمها موظفو الاحتياطي الفدرالي في اجتماع الشهر الماضي إلى أن المعركة من أجل خفض الأسعار قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

وساهم الدولار القوي بمزيد من الضغوط على أسعار الذهب بعد ارتفاع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع بنهاية جلسة أمس وسط ترقب بيانات وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.