أساقفة بنى سويف يترأسون قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم

بنى سويف هانى فتحى

قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنى سويف، حيث يبدأ القداس الساعة التاسعة مساء وحتى ما بعد منتصف الليل ويشارك الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ومرافقيه من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب مجلسى الشيوخ والنواب فى جزء من قداس العيد.

كما يرأس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس العيد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا بحضور محافظ بنى سويف والوفد المرافق،كما تقام قداسات مماثلة بكافة كنائس مدن وقرى محافظة بنى سويف

من ناحية أخرى بدأت منذ صباح اليوم وحتى الساعات الأولى من صباح الغد مديرية أمن بنى سويف تنفيذ خطة تأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد حيث تم توزيع الخدمات على كنائس مدن وقرى محافظة بنى سويف والدفع بإعداد اضافية من ضباط وأفراد الشرطة.

وتزويد الكنائس بوابات إلكترونية لكشف المفرقعات والإجسام الغربية، وعمل ممارات للدخول والخروج والاستعانة بعدد من شباب وشابات الكنيسة للمشاركة فى التعرف على المترددين على الكنائس وتفتيش الحقائب.