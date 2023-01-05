6 طرق لتخفيف التوتر.. منها تمارين التنفس

كتب حسام الشقويرى

يتسبب التوتر فى الكثير من المشكلات الصحية، مثل الإرهاق والكسل وتساقط الشعر، لذلك من المهم الشعور بالتحسن وتعلم استراتيجيات جديدة للتخفيف السريع من التوتر، بالإضافة إلى تنفيذ حلول طويلة الأجل مثل العلاج أو الأدوية وفقا لما نشره موقع womenshealthmag.

فيما يلى عدة طرق لتخفيف التوتر فى حياتك اليومية وفقًا لخبراء الصحة العقلية..

1 - تمرين التنفس

يعتبر التنفس العميق طريقة سريعة وسهلة للتعامل مع التوتر فى الوقت الحالى، ويمكنه حتى تغيير كيمياء جسمك وعقلك.

2 - خذ يومًا شخصيًا فى المنزل

في بعض الأحيان، قد لا يكون لديك الدعم المالي أو التوفر لقضاء إجازة كاملة بعيدًا عن المنزل، لكن إعطاء الأولوية للوقت أمر ضروري، لذا حتى لو لم تتمكن من مغادرة المنزل، خذ يومًا للراحة والاسترخاء.



3- تمرن لمدة 20 دقيقة على الأقل كل يوم التمرين وسيلة رائعة للتخلص من التوتر، يمكن أن يخفض ضغط الدم لديك، ويحسن نومك، ويمنحك المزيد من الطاقة، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA).

4 - افعل شيئًا لتجعل نفسك تضحك

تحديد موعد للتفاعل مع العائلة أو اللعب مع الأصدقاء يجب أن تكون نشاطًا منتظمًا، إن التحدث إلى العائلة والأصدقاء والضحك معهم سيخلصك من تلك الأفكار غير الإيجابية التى يمكن أن تأتى مع الشعور بالعزلة والتوتر.

5 - تعلم كيفية الحياكة

أى حرفة تثير اهتمامك يمكن أن تكون عملية إنشاء شيء ما، خاصة المهام المتكررة مثل الحياكة أو الكروشيه أو الخياطة المتقاطعة.

ووجد الباحثون أن ابتكار الفن لمدة 45 دقيقة يخفض بشكل ملحوظ مستويات الكورتيزول فى لعاب 39 شخصًا في دراسة أجريت عام 2016 في مجلة Art Therapy . بينما قد يكون الأمر محبطًا قبل أن تعتاد على حرفتك الجديدة - سواء كانت من الفخار أو صناعة الشموع أو صنع المجوهرات أو أي شيء آخر - فإن صنع شيء ما سيساعد في التخلص من التوتر على المدى الطويل.

6 الاستماع للموسيقى

بينما يدعى البعض أن أنواعًا معينة من الموسيقى (الأغانى ذات الوتيرة البطيئة والمريحة ، على سبيل المثال) أفضل من غيرها لتخفيف التوتر، فمن الأهمية بمكان أن تستمع إلى الموسيقى على وجه التحديد من أجل الاسترخاء.