5 طرق للتخلص من السعال في دقائق.. منها الزنجبيل

كتب حسام الشقويرى

السعال هو رد فعل يحمي الشعب الهوائية والرئتين من المهيجات مثل الغبار والجراثيم والمخاط. ووفقًا لجمعية الرئة الأمريكية ، فإن السعال العرضي أمر طبيعي تمامًا وقد يصاب بعض الأشخاص بالسعال بعد الإصابة وعادة ما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل آلام الصدر والتعب والصداع وضيق التنفس وفقا لما نشره موقع womenshealthmag.

ويمكنك محاولة تهدئة حلقك بهذه العلاجات

1.الغرغرة بالماء المالح

طريقة بسيطة لتخفيف السعال هي استخدام الماء المالح. وجدت دراسة أجريت عام 2019 أنه قد يساعد في تقليل مدة السعال . والمحلول فعال لقتل البكتيريا وتخفيف المخاط وتقليل الألم.

2 .أعشاب الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بقدرته على تهدئة اضطراب المعدة وتم العثور على الزنجبيل ليكون مفيدًا في تقليل السعال وتسكين التهاب الحلق ، وتستخدم مستحلبات الزنجبيل على نطاق واسع لهذا الغرض".

ويضيف أن للجذر أيضًا خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مفيدة في علاج مجموعة متنوعة من الحالات.

3.أدوية الحموضة المعوية

مضادات الحموضة الأخرى يمكن أن تخفف من ارتجاع الأحماض وتجنب السعال المصاحب

4.أضف العسل إلى مشروباتك

وجد أن العسل مفيد في تخفيف السعال ، سواء بمفرده أو كجزء من كوب من الشاي". يمكن أيضًا أن يخفف الألم ويساعد في محاربة الالتهابات الفيروسية ، وفقًا لـ Penn Medicine . فقط أضف ملعقتين كبيرتين من العسل إلى كوب من الماء الدافئ أو الشاي الساخن لجني هذه الفوائد. 5.استمتع بحمام ساخن أو دش

إلى جانب مساعدتك على التخلص من التوتر بعد يوم طويل ، فإن حمام ساخن يمكن أن يخفف من أعراض البرد الشائعة مثل الاحتقان والسعال وضغط الجيوب الأنفية. هذا بفضل الرطوبة الناتجة عن البخار ، وهو أمر رائع لفتح الجيوب الأنفية وتخفيف المخاط.