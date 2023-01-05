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128 مشروعا بالقرية وتوابعها.. "أم دومة" أول قرية نموذجية ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 05 يناير 2023 12:09 م
128 مشروعا بالقرية وتوابعها.. "أم دومة" أول قرية نموذجية ضمن "حياة كريمة" قرية أم دومة
كتب على عبد الرحمن

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أصبحت قرية أم دومة التابعة لمركز طما بحافظة سوهاج أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، بعد الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعًا فى القرية وتوابعها الثمانية وهى:"أم دومة – نزلة الدويك – القطنة – الأغانة – تل الزكى – الحلافى – القرية بالدوير – كوم غريب".

 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أهم المشروعات التى تم تنفيذها فى القرية وتوابعها:

1. قطاع الصرف الصحى تم تنفيذ 27 مشروعًا "5 محطات صرف – 1 وحدة معالجة – 5 خطوط طرد – 8 شبكات انحدار – 8 وصلات منزلية".

2. قطاع مياه الشرب 18 مشروعًا "8 مد وتدعيم – 2 محطات مياه – 8 وصلات منزلية".

3. قطاع الصحة 6 مشروعات "5 وحدات صحية – 1 وحدة إسعاف".

4. قطاع الكهرباء 16 مشروعًا "8 رفع كفاءة كهرباء – 8 رفع كفاءة مهمات كهرباء".

5. فى قطاع البريد 4 مشروعات أبرزها إنشاء مكتب بريد جديد.

6. قطاع الطرق 16 مشروعا "8 طرق أسفلتية – 8 طرق ترابية".

7. قطاع المدارس 5 مشروعات "2 مدرسة ابتدائى – 2 مدرسة إعدادى – 1 مدرسة ثانوى زراعي"

8. إنشاء مشروع فى قطاع العمارات السكنية يضم 3 عمارات سكنية جديدة.

9. قطاع الاتصالات 15 مشروعا "8 مشروعات ألياف ضوئية – 7 مشروعات أبراج محمول".

10. قطاع الغاز الطبيعى 8 مشروعات توصيل الغاز الطبيعى.

11. إنشاء مجمع خدمات حكومية.

12. إنشاء مجمع زراعي.

13. 3 مشروعات فى قطاع مراكز الشباب شملت إنشاء مشروع جديد ورفع كفاءة 2 مشروع.

14. تم إنشاء سوق حضارى .

15. إنشاء موقف سيارات .

16. نقطة إطفاء.

17. تبطين ترع بطول 3600م وتدشين "ترعة الحديقة".

18. إنشاء مشروع مركز تنمية الأسرة والطفل.

19. مشروع "كشك كتابك".

20. رفع كفاءة نقطة شرطة القرية.

 

الفصول الدراسية
الفصول الدراسية

 

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي

 

تبطين الترع في القرية
تبطين الترع في القرية

 

تطوير المدارس
تطوير المدارس

 

كشك كتابك
كشك كتابك

 

لوحة توزيع الكهرباء
لوحة توزيع الكهرباء

 

مبنى الخدمات في مركز شباب أم دومة
مبنى الخدمات في مركز شباب أم دومة

 

مجمع الخدمات الزراعية بأم دومة
مجمع الخدمات الزراعية بأم دومة

 

مركز الشباب وفي الخلفية مجمع خدمات المواطنين
مركز الشباب وفي الخلفية مجمع خدمات المواطنين

 

مركز تنمية الأسرة والطفل بأم دومة
مركز تنمية الأسرة والطفل بأم دومة

 

مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية أم دومة
مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية أم دومة

 

مركز شباب أم دومة
مركز شباب أم دومة

 

مشروع تبطين الترع
مشروع تبطين الترع

 

مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني في مجمع الخدمات الحكومية
مكاتب الشهر العقاري والسجل المدني في مجمع الخدمات الحكومية

 

ملعب مركز الشباب بقرية أم دومة
ملعب مركز الشباب بقرية أم دومة

 

من داخل مجمع الخدمات الحكومية في قرية أم دومة
من داخل مجمع الخدمات الحكومية في قرية أم دومة

 

من داخل مجمع الخدمات الحكومية
من داخل مجمع الخدمات الحكومية

 

نقطة الإسعاف
نقطة الإسعاف

 

وحدة طب أسرة أم دومة
وحدة طب أسرة أم دومة

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