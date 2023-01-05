وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل سفير مصر بكرواتيا لبحث التعاون المشترك

كتب - زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير أيمن ثروت أمين سفير مصر لدي جمهورية كرواتيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، جاء ذلك اليوم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح، بالسفير، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية كرواتيا في مختلف المجالات الصناعية وكذا جذب استثمارات للسوق المصرية في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي تمت بالدولة خلال الفترة الماضية، وإيجاد فرص إقامة شراكات ثنائية تعود بالنفع على كلا الطرفين.

وأكد على اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في جذب المزيد من الاستثمارات، معرباً عن ترحيب وزارة الإنتاج الحربى بإستقبال الوفود الفنية للشركات الكرواتية وتنظيم زيارات لهم لشركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها وتحديد مجالات التعاون المقترحة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالاً خصباً لعقد شراكات إستراتيجية جديدة.

كما بحث الوزير محمد صلاح، مع السفير المصري بجمهورية كرواتيا العمل من الأن علي حث ودعوة كافة الشركات الكرواتية للمشاركة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " EDEX 2023" والذي من المقرر إقامته فى مصر بنهاية العام الجاري، أيضا حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى علي تسليم السفير كتالوجات المنتجات المدنية والحربية للشركات والوحدات التابعة للوزارة وذلك لعرضها علي الشركات العاملة فى مجالات التصنيع المماثلة بجمهورية كرواتيا .

من جانبه، أشاد السفير أيمن ثروت أمين سفير مصر لدى جمهورية كرواتيا، بدور وزارة الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني.

وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخراً وهو ما يعطي دفعة قوية للسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكرواتية، مضيفاً أنه سيحرص على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في كرواتيا لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على إمكانياتها وتحديد الموضوعات التي يمكن التعاون في تنفيذها.

وبدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين في مختلف المجالات، لافتاً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الكرواتية في مجالات التصنيع المختلفة والعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة بكرواتيا داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة وهو ما يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم بمختلف أوجه التصنيع والسعي لإمتلاك القدرة فى مختلف المجالات .







