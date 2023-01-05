وزير الداخلية: التاريخ سجل مواقف مضيئة للكنيسة المصرية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يرصد فيديو لقاء وزير الداخلية مع البابا تواضروس الثاني ، حيث أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن التاريخ المصرى يحفل بالعديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف المضيئة للكنيسة المصرية ، حيث كانت دائماً فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم والنيل من وحدة النسيج الوطنى الفريد.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

واعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والتى نستقى منها مشاعر المحبة والسلام وخالص عبارات التقدير والإحترام.. مشيداً بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية فى نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن.

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين ، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لمؤسساته وفى مقدمتها منظومة الأمن المصرى التى تضطلع بدور وطنى وتحَمِلُ رسالة نبيلة من أجل ترسيخ دعائم الإستقرار وحماية مكتسبات النهضة الحضارية التى تشهدها البلاد.