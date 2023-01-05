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وزير التموين: مشاركة المجمعات الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

الخميس، 05 يناير 2023 09:29 ص
وزير التموين: مشاركة المجمعات الاستهلاكية بمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30% معرض أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بإنشاء ركن بكل مجمع استهلاكى تحت مسمى (أهلا رمضان) ‏بتخفيضات تتفاوت بين الـ25% إلى 30%، بالإضافة إلى الشوادر التى ‏شاركت فيها الغرف التجارية بكل محافظة.

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من شركتى الجملة العامة والمصرية، حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكيه تحت اسم أهلا ‏رمضان وجارى تجهيز باقى المجمعات الاستهلاكية وتم إنشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء فى دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجارى تجهيز ما يقرب الـ50 معرضا ‏بالتعاون مع الغرف التجارية كذلك تجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بركن ‏لمعارض أهلا رمضان وجارى استكمال باقى المجمعات الاخرى بالإضافة ‏الى المشاركة فى الشوادر والمعارض الأخرى التى تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد ادنى 66 معرض بالمحافظات التى تعمل ‏بها الشركة بالصعيد والقاهرة والجيزة. ‏


وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت انطلاق معارض "أهلا رمضان" فى العديد من المحافظات وتستمر حتى نهاية الكريم بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.
 
وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜.


 

معرض السلع الغذائية
معرض السلع الغذائية

 

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

 


التموين

معارض أهلا رمضان

تخفيضات أهلا رمضان

أسعار سلع اهلا رمضان

أسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية

تخفيضات السلع الغذائية

المجمعات الاستهلاكية



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