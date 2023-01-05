وزير التموين: زيادة عدد معارض أهلا رمضان يحد من ارتفاع أسعار السلع

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جارى إنشاء شوادر فى كل المناطق بمحافظات الجمهورية، ضمن معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان تستمر حتى نهاية شهر إبريل القادم.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة معرض أهلا رمضان فى ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،لافتا إلى أن معرض أهلا رمضان فى ميدان المؤسسة يضم 15 عارض سلع غذائية ولحوم ودواجن بعدد 20 باكية، كما يتم مراقبة الأسواق بهدف التأكد من توافر السلع وضبط الأسعار وتم إقامة عدد كبير من الشوادر لإتاحة السلع بأسعار مخفضة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن زيادة عدد الشوادر سيحد من ارتفاع اسعار السلع، مؤكدا أنه سيتم إقامة شوادر أهلا رمضان فى منافذ جمعيتى وبدالى التموين من خلال طرح السلع الحرة للمواطنين.

وتلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من الشركات التابعة للوزارة حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكيه تحت اسم أهلا ‏رمضان وجارى تجهيز باقى المجمعات الاستهلاكية وتم إنشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء فى دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجارى تجهيز ما يقرب الـ 50 معرض ‏بالتعاون مع الغرف التجارية كذلك تجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية ‏لمعارض أهلا رمضان وجارى استكمال باقى المجمعات الأخرى بالإضافة ‏الى المشاركة فى الشوادر والمعارض الأخرى التى تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد أدنى 66 معرضا بالصعيد والقاهرة والجيزة. ‏

وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض فى كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا، مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض أهلا رمضان وان ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25%؜ إلى 30%؜.