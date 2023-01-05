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وزير التموين: استلام أكثر من 400 ألف طن أرز شعير من الفلاحين حتى الآن

الخميس، 05 يناير 2023 11:17 ص
وزير التموين: استلام أكثر من 400 ألف طن أرز شعير من الفلاحين حتى الآن افتتاح معرض أهلا رمضان في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه استلام أكثر من 400 ألف طن أرز شعير من الفلاحين حتى الآن، لافتا إلى أنه جارى إنشاء شوادر في كل المناطق بمحافظات الجمهورية، ضمن معارض أهلا رمضان بتخفيضات تصل إلى 30٪ عن الأسواق مؤكدا أن معارض أهلا رمضان تستمر حتي نهاية شهر أبريل القادم.
 
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة معرض اهلا رمضان في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،لافتا الى أن معرض اهلا رمضان في ميدان المؤسسة يضم 15 عارض سلع غذائية ولحوم ودواجن بعدد 20 باكية، كما يتم مراقبة الأسواق بهدف التأكد من توافر السلع وضبط الأسعار وتم إقامة عدد كبير من الشوادر لإتاحة السلع بأسعار مخفضة،
 
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن زيادة عدد الشوادر سيحد من ارتفاع اسعار السلع، مؤكدا أنه سيتم إقامة شوادر أهلا رمضان في منافذ جمعيتي وبدالي التموين من خلال طرح السلع الحرة للمواطنين.
 
وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من الشركات التابعة للوزارة حول إنشاء عدد من الأركان داخل المجمعات الاستهلاكيه تحت اسم أهلا ‏رمضان وجاري تجهيز باقي المجمعات الاستهلاكية وتم انشاء 3 معارض بجنوب ‏سيناء في دهب والطور وشرم الشيخ بالإضافة إلى معارض شمال سيناء ‏أيضا والمنوفية ودمياط والشرقية وجاري تجهيز ما يقرب الـ 50 معرض ‏بالتعاون مع الغرف التجارية كذلك تجهيز بعض الأماكن بالمجمعات الاستهلاكية ‏لمعارض أهلا رمضان وجاري استكمال باقي المجمعات الاخرى بالإضافة ‏الى المشاركة في الشوادر والمعارض الاخرى التي تنشئ بالتعاون مع ‏الغرف التجارية بالمحافظات بحد ادني 66 معرضا بالصعيد والقاهرة والجيزة. ‏
 
وتنسق مديريات التموين مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، على ألا يقل عدد المعارض في كل محافظة عن 5 معارض، كما ستشارك  كبرى السلاسل التجارية فى التخفيضات من خلال تخصيص ركن خاص بها لطرح السلع بنفس تخفيضات معارض أهلا رمضان، إضافة إلى طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين كميات كبيرة من السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة أيضا، مع توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وأيضا منتجات اللحوم والدواجن والأسماك.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين مديريات التموين بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلا رمضان وان ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 %؜ إلى 30 %؜.

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مخزون الارز

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