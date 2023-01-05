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وزيرة البيئة تكرم فريق عمل مؤتمر المناخ على دورهم فى إنجاح COP27

الخميس، 05 يناير 2023 09:35 ص
وزيرة البيئة تكرم فريق عمل مؤتمر المناخ على دورهم فى إنجاح COP27 وزيرة البيئة تكرم فريق العمل
كتبت منال العيسوي

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كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فريق العمل المشارك فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27، الذى استضافته مصر خلال الفترة من 6 حتى 20 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، ومنحهم شهادات تقدير وذلك تكريمًا لهم على دورهم الفاعل فى إنجاح المؤتمر والخروج به بوجه مشرف للدولة المصرية.

وفى بداية حفل التكريم وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر للسفير محمد خليل على دوره فى عرض فكرة استضافة مصر لمؤتمر المناخ  cop27 على مجلس الوزراء فى البداية، وقيام فريق عمل المؤتمر بالتحضير لملف مؤتمر المناخ COP27 بعد ذلك وصولا لوقوع الاختيار عليها لتنظيمه، مشيرة إلى أن هذه الرحلة شهدت الكثير من الضغوط والتعب قابله بذل الكثير من الجهد والإخلاص والأمانة وصدق النوايا.

وأكدت وزيرة البيئة على أداء فريق العمل المهمة على أكمل وجه سواء من الناحية اللوجستية أو الفنية أو المالية وهى مشاركة شهدت مشاركة كل سيدة ورجل بأمانة وصدق للنهوض بهذا البلد وترك صورة مشرفة عنها، مؤكدة على نجاح العملية التنظيمية والتى تعد من أفضل المؤتمرات سواء داخل منطقة الفعاليات، وفي مناطق العمل اللوجيستي.

وأضافت وزيرة البيئة أن التاريخ سيشهد للدولة المصرية تنظيم هذا المؤتمر بأيادٍ مصرية خالصة، مشيرة إلى أن هناك دول تستعين بالخبرات الأجنبية عند تنظيم واستضافة مثل تلك الأحداث الدولية، ومؤكدة على أن الجهود التى بذلت من جانب الدولة المصرية فاقت كل التوقعات وجعلها تخطوا خطوات كبيرة للخروج بهذا المؤتمر بهذا الشكل الناجح من الناحية التنظيمية واللوجستية.

وأكدت وزيرة البيئة تحمل فريق العمل المنظم للمؤتمر ما لم يتحمله بشر، إضافة إلى المعوقات التى قابلت فريق العمل بوزارة البيئة وأجهزتها والعاملين فيها والخبراء والاستشاريين والمعاونيين واستطاعوا التغلب عليها واثبتوا قدرتهم على تنظيم هذا المؤتمر.

ووجهت وزيرة البيئة الشكر للدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيد السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفافيات متعددة الأطراف والمهندس شريف عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة لملف تغير المناخ، والأستاذة سها طاهر رئيس وحدة مؤتمر المناخ cop27 ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والاستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور كريم مرسى مستشار الوزيرة للقطاع الخاص والاستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية وكل أعضاء فريق العمل، معربة عن سعادتها بالتعاون مع هذا الفريق المتميز.

كما تقدم الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ببالغ الشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 على عملها فى إنجاح هذا المؤتمر والعمل بكل أمانة وإخلاص وتقديم الدعم ويد العون لكل فريق العمل خلال تنظيم واستضافة المؤتمر.


البيئة

قمة المناخ

مؤتمر المناخ

وزارة البيئة

السياحة البيئية

التعاون الدولى



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