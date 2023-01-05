وزيرة البيئة تشارك فى افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب"

كتبت: منال العيسوى

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى افتتاح المعرض العربى للأسر المنتجة "بيت العرب"، والمقام فى قصر القبة الرئاسى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، والذى افتتحه السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، ومحافظ دمياط، والسفير هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووزراء الشئون الاجتماعية لعدد من الدول العربية، ولفيف من السفراء وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال السياسة والفن.

وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا المعرض فى دعم التراث العربى والحفاظ عليه من الاندثار وتعريف الأجيال الحالية به، وإتاحة الفرصة للسكان المحليين وصانعي الحرف اليدوية لعرض منتجاتهم وتراثهم وتسليط الضوء عليها كمنتجات صديقة للبيئة، وخاصة السكان المحليين للمناطق المحمية بمصر في إطار جهود وزارة البيئة لدمجهم في ادارة المحميات الطبيعية وتطويرها بتشجيع الحفاظ على تراثهم ومنتجاتهم الصديقة للبيئة والمستوحاة من التراث المحلى من جنوب سيناء والنوبة وسيوة.

وشهدت الوزيرة عرضاً فنياً للأزياء العربية التراثية، الذي يعرض نماذج للأزياء التراثية لعدد من الدول العربية والمستوحاة من بيئاتها المختلفة.

وتستضيف مصر المعرض العربي للأسر المنتجة بيت العرب، حتى 11 يناير الجاري، بمشاركة 13 دولة عربية، ومن بينهم ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وتشارك به 150أسرة منتجة منها 70 أسرة مصرية، 80 أسرة من الدول العربية، وكذلك مُشاركة 8 وزراء من وزراء الشئون الاجتماعية العرب، هم: الأردن، قطر، الكويت، الإمارات، لبنان، ليبيا، فلسطين، السوادان، واليمن.