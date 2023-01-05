واشنطن بوست: الولايات المتحدة تقترب من إرسال أسلحة مدرعة إلى أوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الولايات المتحدة تقترب من إرسال أسلحة مدرعة إلى أوكرانيا. وذكرت فى تقرير على موقعها الإلكترونى إنه بعد أشهر من رفض مناشدات كييف للحصول على دبابات لمواجهة القوات الروسية على طول الجبهتين الجنوبية والشرقية، ففى الولايات المتحدة وحلفائها يستعدون الآن لتسليم مجموعة من عربات القتال المدرعة لأوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت مدرعات برادلى القتالية التى تنتجها الولايات المتحدة محل دراسة ليتم تقديمها لأوكرانيا، أجاب الرئيس بايدن بالإيجاب. وقال مسئول رفيع المستوى باللإدارة إن تلك العربات يمكن أن يتم إدراجها من حزمة من الأسلحة التى سيتم الإعلان عنها فى وقت سابق هذا الأسبوع.

وفى وقت سابق هذا الأسبوع، قالت فرنسا إنها تقدم لأوكرانيا عدد غير محدد من الدبابات الخفيفة.

وقالت واشنطن بوست، إن أول إمداد من العربات المدرعة المتنقلة من الغرب يمثل تحول كبير آخر فى التزويد المتصاعد للأسلحة المتقدمة للقوات الأوكرانية، بما فى ذلك المدفعية الثقيلة ومنصات إطلاق صواريخ طويلة المدى. وجاء ذلك بعد أسابيع بعد إعلان إدارة بايدن أنها ستزود لكييف ببطاريات باتريوت، وهى أكثر سلاح دفاع جوى متطور فى الترسانة الامريكية للدفاع ضد موجات الصواريخ الروسية وهجمات المسيرات على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية بعيدا عن الجبهة الامامية.

وينتشر هذا النهج، حيث ينخرط الجيش الأوكرانى فى قتال لتحقيق مكاسب ضد القوات الروسية البرية، ينتشر على طول مئات الأميال من الجبهة فى الحدود الشرقية للبلاد. ووفقا للمسئولين الأمريكيية، فإن الأوكرانيين بحاجة إلى القدرة على إجراء مناورات أسلحة مشتركة مع السماح بالعربات المدرعة لهم للاشتباك مع العدو والمضى قدما فى الوقت الذى يتعرضون فيه للضربات.