نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق 36 رحلة لتنشيط السياحة الداخلية

الإسكندرية جاكلين منير

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى، برنامج سياحى خلال إجازة نصف العام لتنشيط السياحة الداخلية ولتعريف المهندسين بالأماكن السياحية المختلفة، موضحًا أن البرنامج يشمل رحلات سياحية وثقافية ما بين المبيت واليوم الواحد.



وقال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن البرنامج يشمل 15 رحلة لليوم الواحد منها معالم القاهرة رحلات وبرامج متنوعة، بورسعيد، الفيوم، أفريكا بارك بالإضافة إلى 17 رحلة مبيت تشمل الأقصر وأسوان ببرامج مختلفة، النوبه وأبوسيمبل، مرسى علم، الغردقة، شرم الشيخ، دهب، طابا ونويبع، سيوة، الواحات البحرية، بورسعيد، القاهرة، الفيوم.



وأضاف أن لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حرصت على تنظيم رحلات ثقافية هدفها رفع الوعى الثقافى للمهندسين وأسرهم وزيارتهم للوجهات الثقافية المختلفة وشمل البرنامج 4 رحلات ثقافية منها رحلتين إلى معرض الكتاب بالقاهرة ورحلتين للسفينة لوجوس هوب ببورسعيد أكبر مكتبة متنقلة بالعالم أثناء تواجدها لأول مرة منذ 13 عاما وتعريف المهندسين بها وأهميتها الثقافية.



وأشار إلى أن البرنامج السياحى يشمل أيضا رحلات خارجية للمهندسين ويشمل 4 رحلات تتوجه إلى تركيا، لبنان، تايلاند، الهند.



ونظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، قرعة علنية فى مبنى النقابة بالشاطبى وفاز فيها 71 مهندس لتوفير فرص تدريبية مقدمة من شركات التدريب الهندسية مجانية بالكامل والتى تم التقديم لها خلال ملتقى سوق العمل الهندسى.

وأقيمت القرعة تحت إشراف لجان العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى والتوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح والشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى فى إطار التعاون المشترك بين لجان نقابة المهندسين بالإسكندرية لتوفير فرص تدريبية للمهندسين لتأهيلهم لسوق العمل.



يذكر أن نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ملتقى سوق العمل الهندسى وشارك فى الملتقى 60 شركة هندسية مختلفة لتقديم فرص عمل للمهندسين واستقبال السيرة الذاتية الخاصة بالمهندسين بالإضافة إلى مشاركة مراكز تدريب مختلفة تقدم فرص تدريب للمهندسين كما شارك فى الملتقى عدد كبير من شباب المهندسين.