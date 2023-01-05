من النقش على النحاس للجداريات.. انطلاق مهرجان الفنون التراثية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم الخميس، فاعليات مهرجان الفنون التراثية لمراكز شباب محافظة البحيرة، والذى أقيم بقاعة مركز شباب مدينة دمنهور.

وتضمنت فاعليات المهرجان عروضا للفنون التراثية التي قام بتنفيذها طلائع مراكز الشباب حيث شملت أعمال الحرق على الأخشاب، ونسج الخيامية، وأعمال الجلود بأنواعها والنقش على النحاس وكذلك أعمال الجداريات.

من جانبها، أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالدور الذى تقوم به مديرية الشباب والرياضة على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

وأضافت أن المحافظة تشهد طفرة شبابية ورياضية كبيرة ودعم غير مسبوق لكافة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب بنطاق المحافظة.

فيما أكد الدكتور إبرهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أن هذا المهرجان يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الجهود المبذولة لتنمية قدرات ومهارت النشء والارتقاء بهم وصقل مواهبهم.

وأشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة المواهب بمراكز الشباب لتنمية مهارتهم وقدراتهم الفنية والثقافية، لأنهم الأمل والداعم الرئيسي للنهوض بالدولة المصرية.

وأشاد وكيل وزارة الشباب بأعمال ومشاركات الشباب في الأنشطة التي تنفذها الإدارات العامة بمراكز الشباب وكذلك بمساهمة الشباب فى مهرجان الفنون التراثية الذى ضم عدد من الفنون والاعمال اليدوية التى لفتت الانظار لجودتها وابداعتها المتميزة.