مليون و560 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة لذوى الهمم فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بدور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة التنفيذية وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم، مشيرة إلى أهمية المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهم لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصرى فى كافة المجالات.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة انه تم دعم 78 أسرة من أرباب المشاريع الصغيرة وأصحاب الحرف من ذوى الهمم مبلغ مليون 560 ألف جنيه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى بواقع 20 ألف جنيه لكل حالة، حيث يقوم المستفيدون بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه فقط ويمنح 10 آلاف جنيه منحة لا ترد لتنمية مشروعاتهم وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل.

من جانبه قال احمد عبد المحسن مدير جمعية الاورمان بالبحيرة انه تم تسليم تلك المساهمات للمستفيدين بنطاق مراكز أبو المطامير وبدر وأبو حمص وكوم حمادة والدلنجات والمحموديه، وذلك تحت إشراف التضامن الاجتماعى والوحدات المحلية لرفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة وإستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة.