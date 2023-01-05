محافظ كفر الشيخ: الأمطار تتساقط من 4 لـ6 ساعات على المحافظة فى الشتاء

كتب سمير حسنى

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة دائما ما تتعرض فى فصل الشتاء لموجات متعددة من الطقس البارد والأمطار ترتفع من متوسط إلى غزيرة، وبخاصة المناطق الساحلية.

أضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي: "لدينا مراكز ساحلية تمتد بطول 120 كم على البحر الأبيض المتوسط مثل البرلس وبلطيم ومطوبس وخلافه، وفى فصل الشتاء الحالى تتساقط الأمطار من ساعتين إلى 4 ساعات، وأحيانا ما تصل إلى 6 ساعات، وهو ما يحملنا أعباء لإعادة الحياة لطبيعتها بأسرع ما يكون، بالتنسيق مع كل الجهات".

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن أجهزة المحافظة تعمل على كسح المياه وشفطها عندما تتواصل الأمطار لأكثر من دقائق، كما تشترك شركة المياه فى سحب المياه وتخفيض المناسيب الموجودة فى الصرف الصحى من أجل استيعاب المزيد من كميات المياه، كما أن أجهزة الكهرباء تتعامل مع أعمدة الإنارة التى قد تسقط أو يحدث لها أى ضرر، كما أن عربات الدفاع المدنى تشارك فى سحب المياه.

لفت اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إلى أن المجتمع المدنى لديه آليات لسحب المياه ويتشارك، موضحًا: "نحاول إعادة الحياة لطبيعتها خلال الساعات التالية لسقوط الأمطار، ولكن أحيانا يتم تعطيل الدراسة بالتنسيق مع عمليات الأجهزة الأخرى والمحافظات المجاورة ووزارة التنمية المحلية.