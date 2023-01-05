محافظ جنوب سيناء يكرم فريق عمل وحدتى الميكنة والتدريب الداخلى بالمحافظة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء وفريق عمل وحدة الميكنة ووحدة التدريب الداخلى بالمديرية المالية بمكتبه بديوان عام محافظة جنوب سيناء لتكريمهم على الجهود المبذولة فى تنفيذ نظام إدارة المرتبات ومستحقات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ال.payroll وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

حرصا منه على تكريم المتميزين من العاملين المدنيين بالدولة تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد فى سبيل إنجاز أعمالهم مما يخلق جو من التنافسية بين الجميع لبذل قصارى جهدهم فى تنفيذ الأعمال المكلفين بها وتطوير الذات.

ويعد تطبيق نظام الـpayroll وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة وهو إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء.