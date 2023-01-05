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محافظ القليوبية: الانتهاء من تبطين 37 ترعة بأطوال 303 كم بنسبة 68%.. صور

الخميس، 05 يناير 2023 11:51 ص
محافظ القليوبية: الانتهاء من تبطين 37 ترعة بأطوال 303 كم بنسبة 68%.. صور المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع
القليوبية - إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تبطين ترعة علوة الرجلة بميت كنانة بطوخ، ضمن أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، والتي يبلغ طولها 3.6 كيلو متر وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 90%.

وتفقد المحافظ المشروع ، موجها بتكثيف الأعمال للانتهاء منها في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه يتابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين، لترشيد الفاقد من المياه.
 
ومن الجدير بالذكر أنه جاري العمل في 97 ترعة بأطوال 447 كم، تم الانتهاء من تنفيذ 37 ترعة، حيث تم تنفيذ 303 كم تغطية بنسبة تصل 68%.
 
وأكد المحافظ، أن عملية تأهيل وتبطين الترع تحمي جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلي تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.
 
وشدد المحافظ، على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة للانتهاء منها وفق جدولها الزمني المحدد.
 
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (1)
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (1)

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (2)
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (2)

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (3)
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (3)

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (4)
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (4)

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (5)
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (5)

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (6)
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (6)

المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (7)
المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع (7)
 
 

 


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