اليوم السابع
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محافظ الجيزة: تحرير أكثر من 4500 محضرا تموينيا لمخالفات تجارية خلال شهرين

الخميس، 05 يناير 2023 12:36 م
محافظ الجيزة: تحرير أكثر من 4500 محضرا تموينيا لمخالفات تجارية خلال شهرين محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية ببولاق الدكرور
كتبت – مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدد من السلاسل التجارية بحي بولاق الدكرور للاطمئنان على أسعار السلع ومدى توافرها بجودة عالية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، وتم التأكد من توافر كافة السلع الإستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والتزامها بالإعلان عن الأسعار فى أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وشدد محافظ الجيزة، خلال جولته علي ضرورة الإعلان عن أسعار السلع المعروضة طبقا للسعر المحدد لكل صنف من منها دون مغالاة، مؤكداً أن الفترة الماضية والحالية تشهد تكثيف للحملات التفتيشية على المحال التجارية والأسواق  لضبط أي مخالفات، ومشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تمكنت خلال الشهرين الماضيين فقط من تحرير أكثر من 4500 محضر تمويني لمخالفات تجارية متنوعة .

وأضاف أن الدولة نجحت فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقليل حدة التأثيرات السلبية المصاحبه للأزمة العالمية الراهنة على المواطنين، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجيه، وخفض أسعارها، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والتخفيضات على أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بشن الحملات اليومية والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً أنه سيقوم بالمرور الدوري لمتابعه حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين .

رافق المحافظ، خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام وطلعت حسن مدير مديرية التموين وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس حي بولاق الدكرور.

محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية
محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية

 

محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية ببولاق الدكرور
محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية ببولاق الدكرور

 

محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية ببولاق الدكرور لمتابعة الإلتزام بالأسعار
محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية ببولاق الدكرور لمتابعة الإلتزام بالأسعار

 

 


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