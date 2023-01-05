مجلس النواب الأمريكى يؤجل لليوم الثانى على التوالى جلسة اختيار رئيسه

وأدلي النواب وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، في ثلاث جولات اقتراع جديدة أصواتهم، ولكنها باءت جميعها بالفشل إزاء لم يتمكن كفين مكارثي في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه.

من جهته طالب نائب الرئيس الأمريكي السابق ماي تانس من الأعضاء الجمهوريين من مجلس النواب التصويت لصالح الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب، جاء ذلك خلال تغريدة له على "تويتر"، أكد فيها "تانس"، أن قيادة مكارثي لمجلس النواب ستصب في صالح الولايات المتحدة.