اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 07:42 ص
أكرم القصاص
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مجلس النواب الأمريكى يؤجل لليوم الثانى على التوالى جلسة اختيار رئيسه

الخميس، 05 يناير 2023 07:42 ص
مجلس النواب الأمريكى يؤجل لليوم الثانى على التوالى جلسة اختيار رئيسه مجلس النواب الأمريكى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أرجأ مجلس النواب الأمريكي لليوم الثاني على التوالي جلسة انتخاب رئيس له، وذلك بعد أن صوت المجلس بأغلبية 216 مقابل 214 صوتًا لتأجيل انتخاب رئيس مجلس النواب. 

وأدلي النواب وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس، في ثلاث جولات اقتراع جديدة أصواتهم، ولكنها باءت جميعها بالفشل إزاء لم يتمكن كفين مكارثي في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه.

من جهته طالب نائب الرئيس الأمريكي السابق ماي تانس من الأعضاء الجمهوريين من مجلس النواب التصويت لصالح الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب، جاء ذلك خلال تغريدة له على "تويتر"، أكد فيها "تانس"، أن قيادة مكارثي لمجلس النواب ستصب في صالح الولايات المتحدة.

 


مجلس النواب الأمريكى

مجلس النواب

كفين مكارثي

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