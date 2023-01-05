"مجلة نور" تطلق رسالة إنقاذ لمستشفى سرطان الأطفال 57357 فى عددها الجديد

أصدرت مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عدد شهر يناير لعام 2023م، والذى تضمن رسالة دعم لمستشفى سرطان الأطفال 57357.

وحمل غلاف العدد "انقذوا الأطفال" نبدأ العام الجديد بالخير فتضمنت قصة مصورة بعنوان " سوبر نور" فى مهمة إنقاذ لمستشفى سرطان الأطفال 57357 الذى ينقذ الآلاف من الأطفال، وتبرع بطل المجلة "نور" بكل ما فى حصالته لصالح المستشفى، وطالب الجميع المساهمة بالتبرع لإنقاذ الأطفال.

وفى نهاية القصة قدم نور رسالة لأصدقائه بأن القوة الخارقة هى قوة الخير والحب والإنسانية.

تضمن العدد عدة أبواب وقصص أخرى شيقة وجميلة منها (عائلة قمر والتليفزيون - طاقة نور وقوتنا فى هويتنا - جحا وجزيرة الشاى - البيئة نعمة وطاقة الأجداد - انتصار فتاة من ادكو صديقتى فيولا- حكايات المحروسة - كلنا الجيش المصري)،وباب جديد معنى بحل مشاكل الأطفال بعنوان" افتح قلبك".

وفى وقت سابق التقى وفد مجلة «نور» للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، ضمن قافلتها لمدينة الأقصر بطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية من معهد بنين الأقصر، ومعهد بنين الاقالته، ومعهد المريس، ومعهد الحاج صالح، ومعهد الأقصر الجديد، بمقر إدارة التدريب بالمنطقة الأزهرية.

شهد اللقاء نقاشًا حول كتاب «طاقة نور»، وتفنيده الأفكار المتطرفة، التى تروجها الجماعات المتطرفة، وتم إجراء حوار مفتوح والتعريف بجميع إصدارات مجلة «نور» للأطفال، وإنتاجاتها من المسلسلات الكارتونية والأغانى.

قام وفد المجلة بزيارة معهد نجع الطويل الابتدائى، ومعهد الأقصر، وتم عقد ورش عمل وتعريف الطلاب بما تقدمه مجلة «نور» وما تحتويه، وتبع ذلك استعراض فقرات اكتشاف المواهب والابتكارات، التى قام بها طلاب المعاهد من إلقاء الشعر والإنشاد والرسم والقراءة.

فى لقاء آخر بمدرسة أبوالعلا بنجع الخطباء بالأقصر، قدم الطلاب العديد من الفقرات الفنية والعروض المسرحية، التى لاقت استحسان أعضاء القافلة، وتم توزيع المجلة على الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع أعضاء القافلة.

كما زارت قافلة مجلة نور، التى تصدر عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر؛ دعما لمحاربى مرض السرطان.

وأشاد مسئولو المجلة بالصرح الطبى العملاق بصعيد مصر والذى يخفف العناء عن أهالى الصعيد وطالبوا أسرة المجلة وأصدقاء نور والشعب المصرى بتوجيه الدعم المادى والمعنوى للمستشفى؛ لمواصلة الدعم لمحاربى مرض السرطان، ولرسم الابتسامة على وجوههم ورفع روحهم المعنوية والترفيه عنهم، ولدعم جهود المستشفى.

ضم وفد المجلة الكاتب عبدالمنعم حسين، نائب رئيس التحرير، وأحمد عبدالحميد، المدير العام، وعبدالمجيد أحمد، رئيس الإدارة المركزية للمكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، وضياء الهمامى، أمين عام فرع المنظمة بالاقصر، وعمرو ربيع، مدير العلاقات الخارجية لمجلة «نور».