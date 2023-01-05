كل ما تريد معرفته عن إقامة مشروع سياحى فندقى بالأقصر فى 6 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

طرحت وزارة قطاع الأعمال العام ، العديد من المشروعات السياحية لشراكة القطاع الخاص، حيث سبق وكشف الدكتور محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" تفاصيل أول خريطة استثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام وشركاتها التابعة خاصة المشروعات الجاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، والتي تتضمن حوالى 7 مشروعات عملاقة في قطاع السياحة، تتضمن تدشين فنادق ومنتجعات بحوالي 12 مليار جنيه، تعرف على أحدث المشروعات الفندقية ب محافظة الأقصر

1 - تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل بتكلفة 20 مليون جنيه .

2 - تشمل أعمال تطوير وترميم المبنى القائم وملحقاته و المتضمن 90 غرفة وإقامة عدد 28 شاليه على دورين بمساحة 241 للشاليه الواحد وإنشاء ملحق خدمات ونادى صحى على مساحة 21000 .

3 – ويتضمن حمام سباحة جديد لتصيح الطاقة الفندقية (118) غرفة وشالية .

4 - مطروح للاستثمار لاستكمال أعمال انشاء الفندق و ملحقاته حتي التجهيز للتشغيل وذلك بمقابل حق انتفاع سنوي للأرض والمباني الحالية يزداد سنويا.

5 – تصل التكلفة التقديرية للمشروع 160 مليون.

6 – تمتلك هيئة الأوقاف المصرية بنسبة 76% والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق – ايجوث 24% .