قيادة الجيش الثانى تنظم مؤتمر تنسيقى مع محافظة الدقهلية لبحث أوجه التعاون

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع المجتمع المدنى فى كافة المجالات ودعم مخططات التنمية الشاملة للدولة، نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى مؤتمراً تنسيقاً مع محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة لبحث سبل التعاون المشترك فى شتى المجالات.

وتضمن المؤتمر عرضاً تفصيلياً لجهود الجيش الثانى الميدانى فى خدمة المجتمع المدنى فى كافة المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعميق أواصر التعاون والترابط مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى بما يعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى العظيم.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن شكره وتقديره للقوات المسلحة على جهودها فى مكافحة الإرهاب بالتزامن مع تنفيذ خطط التنمية فى كافة ربوع الوطن ، وخاصة معدلات تنفيذ مشروع حياة كريمة بمحافظة الدقهلية والذى ينفذ بدقة وسرعة غير مسبوقة وتحت إشراف العناصر الهندسية للجيش الثانى الميدانى .

وألقى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة كلمة أكد فيها حرص الجامعة على تسخير كافة إمكانياتها فى مختلف المجالات البحثية والعلمية والتكنولوجية بالتعاون مع القوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لخدمة أبناء محافظة الدقهلية .

حضر المؤتمر عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعدد من شباب المستثمرين بمحافظة الدقهلية وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات بجامعة المنصورة وعدد من ضباط هيئة قيادة الجيش الثانى الميدانى .