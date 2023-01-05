اليوم السابع
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قرارات بتعيين وكلاء جدد بـ 3 كليات فى جامعة عين شمس

الخميس، 05 يناير 2023 09:26 م
قرارات بتعيين وكلاء جدد بـ 3 كليات فى جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتجديد تعيين الأستاذ الدكتور أشرف محمد عطية وكيلا لكلية الألسن لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من 2022/10/15 ولمدة ثلاث سنوات.
 
كما أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس  قراراً بقيام الدكتور تامر أحمد مصطفى محمد عبد القادر بأعمال وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اعتباراً من 19/ 12 / 2022 ولمدة عام.
 
وأصدر رئيس جامعة عين شمس قراراً بتجديد تعيين الأستاذة الدكتورة هيام رفعت سيد طنطاوى وكيلاً لكلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك اعتبارا من يناير 2023 ولمدة ثلاث سنوات.
 
 
 

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