عقيلة صالح والمشرى من القاهرة: حريصون على إنجاز أساس دستورى للانتخابات الليبية

كتب أحمد جمعة

اتفق رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح ، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية كل مجلس.

جاء ذلك في بيان مشترك لها، مؤكدين حرصهما على انجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة وتوحيد المؤسسات.



وثيقة

وتقدم رئيسا البرلمان والأعلى للدولة الليبيين بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستورى التى أفضت إلى هذ الاتفاق، متوجين بالشكر لكافة الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة فى رئيس البعثة السيد عبد الله باثيلى، وكافة الدول الصديقة والشقيقة التى تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.