عضو بـ"الكونجرس" يؤدى اليمين الدستورية على مجلة سوبر مان.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

قرار غريب أعلنه عضو الكونجرس الأمريكي المنتخب الجديد روبرت جارسيا أثار تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قرر جارسيا أن سيستخدم نسخة من مجلة سوبر مان المصورة عندما يؤدي اليمين الدستورية لتمثيل منطقته في كاليفورنيا.

وفي تغريدة للنائب روبرت جارسيا على حسابه في تويتر، قال إنه سيرفع يده اليمنى ويضع على يساره دستور الولايات المتحدة وتحته صورة لوالديه وشهادة جنسيته ونسخة من مجلة بطله المفضل سوبر مان القديمة من عام 1939.



المجلة وشهادة الجنسية وصورة عائلية

وقالت شبكة بي بي سي، ان النائب الديمقراطي من لونج بيتش ، كاليفورنيا الذي شغل منصب عمدة المدينة السابق قبل انتخابه لمجلس النواب ، لديه سجل في مشاركة روايته المصورة ومعجبيها على تويتر.

وكتب على تويتر في نوفمبر: "كل من يفهم القصص المصورة يعرف أن الكوميكس جزء أساسي من الخيال الأمريكي والدروس المستفادة لا تقدر بثمن"، وقد نسب الفضل إلى سوبرمان وكتب كوميدية أمريكية أخرى لمساعدته على تعلم القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية. وقال إن الكتب المصورة كان لها "تأثير هائل .. على القراءة والتعلم - خاصة بالنسبة لمجتمعات المهاجرين".

على الرغم من أن استخدام نسخة سوبرمان قد يكون غير تقليدي بعض الشيء عند أداء قسم المنصب ، إلا أنه من الناحية الفنية ليس غير قانوني ، وفقًا للمادة السادسة من دستور الولايات المتحدة التي تنص جزئيًا ، على أنه "لا يجوز مطلقاً طلب أي اختبار ديني كمؤهل لأي منصب أو أمانة عامة في ظل الولايات المتحدة".



صورة من مكتبة الكونجرس

وقالت جين كامبل ، رئيسة جمعية الكابيتول التاريخية بالولايات المتحدة ، إنه نتيجة لذلك ، "لا يوجد نص مطلوب يجب على أي موظف مقبل أن يؤدي اليمين عليه"، مشيرة الى إن أعضاء الكونجرس المنتخبين حديثًا استخدموا ، عبر التاريخ ، نصوصًا مختلفة ، بما في ذلك الكتابات العبرية.

وفي عام 2007 ، أدى الديموقراطي كيث إليسون من ولاية مينيسوتا ، وهو أول مسلم ينتخب للكونجرس ، اليمين باستخدام مصحف كان يملكه توماس جيفرسون في يوم من الأيام.

وبعد انتخابه في نوفمبر ، نشر جارسيا صورة لغرفة القراءة في مكتبة الكونجرس إلى جانب صورة سوبرمان رقم 1 جنبًا إلى جنب مع Amazing Fantasy No 15 ، والتي تتضمن أول ظهور لـ Spider-Man، وقال: "سأواجه صعوبة في تحديد أي واحد يجب أن أتحقق منه أولاً" كما قال مازحا إنه سيبدأ "تجمع كاريكاتير" مع "مهووسين بقصص القصص المصورة" في مجلس النواب.