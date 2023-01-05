ويتعرض "الأقصى" بشكل شبه يومي، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

ويعقد مجلس الأمن الدولي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (القاهرة)، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، وفي في أعقاب اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ايتمار بن جفير، لباحات المسجد الأقصى، أمس الأول /الثلاثاء/ .