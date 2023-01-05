اليوم السابع
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الخميس، 05 يناير 2023 03:36 م
أكرم القصاص
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طالبة من قادرون باختلاف تهدى محافظ المنوفية باقة ورد وهدية تذكارية

الخميس، 05 يناير 2023 02:37 م
طالبة من قادرون باختلاف تهدى محافظ المنوفية باقة ورد وهدية تذكارية طالبة بالمكفوفين تهدى محافظ المنوفية باقة ورد وهدية تذكارية
المنوفية - فريق المحافظات

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أهدت الطالبة سارة إحدى طالبات المرحلة الإعدادية بمدرسة النور للمكفوفين بشبين الكوم، هدايا تذكارية وباقة ورد للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لحرصة واهتمامه الكامل ورعايته الشاملة لذوى الهمم وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لهم، جاء ذلك بحضور الأستاذة عزة بهاء الدين مدير مدرسة النور للمكفوفين.

 
وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية، عن سعادته بهذه الزيارة الطيبة، مؤكدا أنه فى تواصل دائم ومستمر مع ذوى الهمم والاستماع لمطالبهم والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمختصة لتلبيتها، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بذوي الهمم والتأكيد علي حقوقهم وضرورة تمكينهم في شتى المجالات، هذا وألقت الطالبة قصيدة عن ذوى الهمم وما يمتلكونه من قدرات .
 
جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وقام خلال الشهر الماضى بزيارة ميدانية لمدرسة النور للمكفوفين بمدينة شبين الكوم لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، وقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه كدعم مالي من المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات للطلاب.
 
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طالبة بالمكفوفين تهدى محافظ المنوفية باقة ورد وهدية تذكارية

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طالبة بالمكفوفين تهدى محافظ المنوفية باقة ورد وهدية تذكارية
 
 
 
 
 
 
 

 


طالبة مدرسة النور للمكفوفين

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