طالبة من قادرون باختلاف تهدى محافظ المنوفية باقة ورد وهدية تذكارية

وخلال اللقاء أعرب محافظ المنوفية، عن سعادته بهذه الزيارة الطيبة، مؤكدا أنه فى تواصل دائم ومستمر مع ذوى الهمم والاستماع لمطالبهم والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية والمختصة لتلبيتها، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغاً بذوي الهمم والتأكيد علي حقوقهم وضرورة تمكينهم في شتى المجالات، هذا وألقت الطالبة قصيدة عن ذوى الهمم وما يمتلكونه من قدرات .

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية قد سبق وقام خلال الشهر الماضى بزيارة ميدانية لمدرسة النور للمكفوفين بمدينة شبين الكوم لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية، وقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه كدعم مالي من المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات للطلاب.