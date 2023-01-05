ضبط مخالفة امتناع عن البيع وحجب الأرز بأحد المنافذ بدمياط

شنت مديرية تموين دمياط ، حملة تموينية مشتركة مع إدارة المتابعة بالمحافظة بضبط ومراقبة الأسواق ومنع الجشع والاستغلال، وتم ضبط مخالفة إمتناع أحد المحلات عن بيع الأرز للمواطنين وإرتكاب جريمة الحجب عن السوق وتحرر عنها المحضر رقم 198 جنح قسم أول وتم التحفظ على المضبوطات من الأرز ومصادرتها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تشكلت عدة حملات أخرى بناحية قرية الغوابين والضهره مركز فارسكور، وناحية قرية كفر سعد البلد مركز كفر سعد، أسفرت عن ضبط عدد 84 محضر تموينى منها عدد 6 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن 49 محضر عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامه 8 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها، 21 محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهاده صحية.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وخاصة الأرز.

من ناحية أخرى قامت مديرية التموين بضخ كمية 25 طن أرز على عدد 32 تاجر بنطاق كلا من مدينة دمياط وفارسكور وكفر سعد ومعارض الغرفة التجارية بكل منها.