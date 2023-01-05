شيخ يخطب فى كنيسة بالإسكندرية: "سنظل نسيجا واحدا حتى يوم الدين"

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم الشيخ أحمد العتش أحد مشايخ الأزهر بالإسكندرية، خطبة لشعب الكنيسة عن النسيج الوطنى أثناء تقديم التهنئة بمناسبة أعياد الميلاد.

وهنأ الشيخ أحمد العتش فى الخطبة التى جاءت بدعوة من رعاة الكنائس الأقباط بالعام الميلادى الجديد والتسامح الدينى والأخوة التى تربط الشعب المصرى كله، قائلًا: "سنظل نسيج واحد حتى يوم الدين".

وتداول عدد كبير من المواطنين الصور وتشبيها بمسجد النسيج الوطنى فى ثورة 1919 وهو شيخ يخطب فى كنيسة.. وقمص يخطب فى الجامع الأزهر".. مشهد صاحب مظاهرات ثورة 1919 ضد الاحتلال الانجليزى ولا يزال علامة فارقة فى التاريخ المصرى لعنصرى الأمة وكتب البعض أن الجزء الأول من هذه المشهد الذى يؤكد مدى علاقة الود والتسامح بين نسيجى الوطن، تكرر قبل ساعات داخل أحد كنائس قطاع المنتزه، تزامنًا مع أعياد رأس السنة والميلاد المجيد.

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنسانى، داعيًا المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال أعياد الميلاد المجيد. لافتًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشددًا على التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

وفى هذا الصدد، كثفت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حملاتها على كافة القطاعات الخدمية، ففى حى المنتزه أول تحت إشراف اللواء محمد عبدالله سحلول، تم تكثيف الحملات الخدمية من أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعديات وكذلك أعمال رفع كفاءة الإضاءة واستبدال الكشافات الرديئة باستخدام كشافات إضاءة أخرى ذات جودة عالية على مستوى الحي.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة، أعمال رفع كفاءة الإضاءة والصيانة الدورية للأعمدة الإنارة على مستوى الحى.

وكثف قطاع الكهرباء بحى العامرية ثان تحت إشراف محارب هيلع رئيس الحى، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة والصيانة بشوارع الحى.