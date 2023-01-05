سيدة أوهمت فني معمل بعلاقة عاطفية لسرقته وتصويره عاريا والمحكمة تقرر سجنها وعاطل 3 سنوات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه، والمستشار عبد العظيم صادق محمود، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من " ال.ع.م" و " م.س.م"، مما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية، وبحالة الدعوى المدنية المختصه لاتهامهم بالسرقة والتعدي علي المجني عليه " م.ع.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1829 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة أول بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه، والتعدي عليه بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، أنه علي إثر علاقة عاطفية بين المجني عليه " م.ع.ح"، فني معمل بمستشفي، وبين المتهمه الثانية " م.س.م" ربة منزل، وعلي إثر اتصال توجه إلي الوحده السكنية محل الواقعة، عقب أن أرشدته المتهمه كونها المسكن الخاص بها، وأوهمته بمرض والدتها، فتوجه لإغاثتها، ولدى وصوله لمحل الواقعة فؤجئ بالمتهم الأول " ال.ع.م" عاطل، حاملا عصي خشبية، وقاموا بخلع ملابسه عنه، والتعدي عليه بالضرب محدثين به إصابات، وتصويره عاريا، واستولوا علي هاتفه المحمول، وحافظة نقوده، وأوراقه، وطلبوا منه التوقيع علي إيصالات فرفض، فتركه المتهمان وفروا هاربين.

وتبين من التحقيقات، والتي شهدت بها حارسة العقار محل الواقعة، أنها بتاريخ الواقعة، حضر إليها المتهم، وطلب أن يستاجرا أحدى الوحدات السكنية بالعقار رغم عدم حمله تحقيق شخصية، وأخبرها أن باقي الأسرة في طريقهم للحضور، وبحوزتهما للحقائب الخاصة بهم، وإثبات الشخصية بها، وقامت بتسكينهم بالوحدة السكنية بالطابق الحادي عشر، وتبين أن المتهمه الثانية مقيمه بذات العقار بالطابق السادس، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .