سعر اليورو اليوم الخميس 5-1-2023 بالبنوك فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 5-1-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 27.90 جنيه للشراء، و28.06 للبيع.

بينما فى بنك الإسكندرية سجل 27.99 جنيه للشراء، و28.17 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 27.96 جنيه للشراء، و28.06 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 27.96 جنيه للشراء.

28.06 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 27.90 جنيه للشراء.

28.06 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 27.80 جنيه للشراء.

27.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 27.99 جنيه للشراء.

28.17 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 28.04 جنيه للشراء.

28.22 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 27.88 جنيه للشراء.

28.07 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 28.22 جنيه للشراء.

28.38 جنيه للبيع.