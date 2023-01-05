سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصرى

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى سعر 26.45 للشراء و26.50 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 26.38 جنيه للشراء 26.47 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى26.38 جنيه للشراء
26.47 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى26.45 جنيه للشراء
26.50 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"26.50 جنيه للشراء
26.60 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر26.35 جنيه للشراء
26.40 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية26.40 جنيه للشراء
26.50 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى26.65 جنيه للشراء
26.70 جنيه للبيع.
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