سحب كثيفة تغطى سماء الإسكندرية وانخفاض فى درجات الحرارة.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم تلفزيون "اليوم السابع" فيديو عن حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار، مع انتشار كثيف للسحب الركامية وانخفاض فى درجات الحرارة .

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبئ عن الشبكات، وعلى خفض مناسيب البيارات، وتمركز لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، لرفع أى تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وأضافت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية: استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار تكون على فترات متقطعة، مع تمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وعلى صعيد آخر، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى، والتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياة الأمطار.

وشدد المحافظ على تكثيف التواجد لمتابعة هطول الأمطار على المحافظة "مشيرًا" إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.