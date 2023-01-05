زراعة بنجر السكر فى المنيا والإنتاج يزيد عن 600 ألف طن سنويا.. صور

وتشهد المحافظة تطورا كبيرا واهتماما بزراعة بنجر السكر، وهذا ما شاهدناه فى منطقة غرب غرب المنيا، والتى تزرع مساحة كبيرة من البنجر، وتصل انتاجية البنجر من السكر إلى ما يقرب من 70 ألف طن ويستقبل مصنع السكر خلال موسم التوريد ما يزيد عن 600 ألف طن بنجر.

وقال سيد محمد أحد المزارعين إن محافظة المنيا تشهد توسعا كبيرا فى زراعة البنجر، خاصة بعد زراعة منطقة غرب غرب المنيا والتى يصل إنتاج الفدان فيها إلى ضعف انتاجه فى الأراضى الأخرى.

وأضاف أن محصول البنجر يحتاج رعاية خاصة أكثر من المحاصيل الأخرى سواء رى أو تسميد أو حشائش، كما أن انتاجية المحصول تبدا من 25 طنا.