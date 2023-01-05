رئيس جامعة سوهاج: لدينا 300 سرير إضافة إلى 40 فى العناية المركزة بالمستشفى الجديد

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أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج ، أن الدولة المصرية الآن نفذت ما كانوا يحلمون به من احتياجات فى الصعيد، قائلا: "أجواء مستشفى سوهاج الجديد في قلب الصعيد وكأنها أجواء في التجمع الخامس وما يحدث نقلة حضارية لم يكن يجول بخاطرنا نحلم بها".

وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، إلى أن المستشفى الجديد فيه 300 سرير واهتموا في المستشفى بالكيف وليس الكم، مضيفا: "نبغي الخدمات النوعية التي عانينا من نقصها في مستشفى سوهاج القديم".

وتابع: "عندنا في المستشفى الجديد 20 حضانة للمبتسرين وحضانة متخصصة جدا، وعندنا عناية مركزة فيها 40 سريرا ما بين عناية قلب وصدر وغيره، ودول إضافة نوعية"، موضحا أن الـ40 سرير مدعومين بأجهزة تنفس صناعي وكل هذه الخدمات في مستشفى سوهاج الجديد، فضلا عن سيارتين اسعاف منهم واحدة كاملة التجهيز كأنها عناية مركزة.

وشهدت محافظات الصعيد المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، مشروعات قومية عملاقة، وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، تشمل الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتودع بها سنوات من المعاناة والإهمال والتهميش.

ونجحت الدولة المصرية بتوجيه من القيادة السياسية في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين، ورفع مستوى التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتغطية الترع، وإنشاء العديد من المنشآت والمرافق الخدمية بإجمالي استثمارات 16.13 مليار جنيه و4119 مشروعاً منتهياً وجارياً.

كما رصدت كاميرا "الحياة اليوم"، في جولة أجرها الاعلامي محمد مصطفى شردي، الطفرة التكنولوجية في مستشفى سوهاج الجامعي في مدينة سوهاج الجديدة، وتحدث مع الأطباء والمسئولين داخل أقسام المستشفى الذين كشفوا حجم النقلة وتوفير الخدمات الطبية التي توفرها المستشفى الجديدة.