اليوم السابع
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رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقرير حصاد الإصلاحات الإدارية لعام 2022

الخميس، 05 يناير 2023 10:12 ص
رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقرير حصاد الإصلاحات الإدارية لعام 2022 الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرا حول حصاد الإصلاح الإدارى وتحسين جودة الأداء الإدارى والتحول نحو اللامركزية فى الإدارة خلال 2022، مشيرا إلى أن الجامعة حققت الخطة التدريبية بنسبة 100% لتنمية مهارات وقدرات الجهاز الإدارى بالجامعة ورفع كفاءتهم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

وأكد التقرير نجاح جامعة القاهرة خلق بيئة إدارية إيجابية تساهم فى تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل وتحسين الأداء الإدارى وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

 

واضاف التقرير أن جامعة القاهرة حققت الإصلاح الإدارى وذلك من خلال التحول إلى اللامركزية فى العمل داخل الجامعة لسرعة الاداء وفقا لمتطلبات الجودة الإدارية، وبما تسمح به القوانين واللوائح لرفع كفاءة الأداء الإدارى، والقضاء على الروتين ومقاومات تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية. 

 

واوضح التقرير أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة مصرية يتضمن هيكلها التنظيمى التقسيمات التنظيمية المستحدثة التى أقرها رئيس مجلس الوزراء، وهى التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعى ونظم المعلومات والتحول الرقمى، ومن بينها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، والإدارة المركزية للموارد البشرية، والإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الجامعة، والتى تُعد من الإدارات النوعية والمميزة ولا توجد سوى فى جامعتين مصريتين فقط؛ من بينها جامعة القاهرة، وأشار التقرير إلى إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

 

من جانبه وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالاستمرار فى التحول الرقمى لجميع الخدمات التى تقدمها الجامعة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، واستمرار دعم وجود منصات رسمية موثقة للجامعة لتعزيز التواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم أول بأول وحتى لا يتم تضليلهم من الصفحات التى تستغل اسم الجامعة فى نشر أخبار كاذبة وبث الشائعات.

 

وأكد الدكتور الخشت، على استمرار تطوير الهياكل التنظيمية للجامعة لخدمة العملية التعليمية، مع تكوين جيل جديد من الإداريين لتحقيق الاستفادة القصوى للقدرات ودعم اللامركزية، وتمكين الكفاءات من الشباب، ووضع استراتيجيات وسياسات للموارد البشرية فى ضوء استراتيجيات وسياسات الدولة وخطة الجامعة الاستراتيجية، واستمرار دعم الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبى الجامعة من خلال تعزيز صندوق الرعاية الطبية، والتوسع فى الخدمات والتيسيرات وأوجه الدعم والامتيازات المُقدمة لهم لتخفيف الأعباء عنهم، والتعاقد مع أكبر سلسلة صيدليات لتوفير وصرف الأدوية فى فروعها الممتدة فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه فى إطار اهتمام الجامعة بالبعد الاجتماعى لمنسوبيها تم تخفيض مصاريف الخدمات التى تقدمها الجامعة لهم ولأبنائهم، وإجراء ترقيات العاملين فى المواعيد الرسمية، واعتماد تنفيذ الأحكام فى كافة الموضوعات مثل تصويب الأجر المُكمل وضم العلاوة وتعديل الشكل التعاقدى للعديد من الموظفين، واعتماد تنفيذ كافة الأحكام القضائية بشأن أية مستحقات مالية للعاملين والأساتذة.


جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصرية

التحول الرقمى

البعد الاجتماعى

الشكاوى الحكومية



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