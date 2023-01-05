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رئيس الوزراء: الصعيد عانى من الإهمال والخدمات المتدنية على مدار عقود

الخميس، 05 يناير 2023 02:04 م
رئيس الوزراء: الصعيد عانى من الإهمال والخدمات المتدنية على مدار عقود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أبناء مصر من الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد.
 
قال رئيس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية في محافظة سوهاج بحضور الرئيس السيسي، إن سوهاج الجديدة تعد واحدة من مدن الجيل الثالث والتوأمة والتي تقع أغلبها  في الصعيد، مضيفا: "بالرغم من أن هذه المدينة صدر قرار إنشائها في بداية الألفينيات لكن كان يقطن فيها بضع عشرات من الأسر حتى 2014..شوفت بضع عشرات من المدن السكنية مفيش اتصال مع المدينة القديمة.
 
أضاف مدبولي، أن مدينة سوهاج الجديدة من أهم المدن التي تم التركيز عليها في التنمية الحقيقة، منوها بأن جامعة سوهاج الجديدة صدر قرار تخصيص أرضها في 2006 ولم ينشأ بها سوى مبنى واحد يطلق عليه "مبنى المدرجات" وذلك في 2015 ، معقبا: حجم الهائل في هذه الجامعة كان نتاج الجهد خلال الثلاث سنوات الماضية".
 
أشار رئيس الوزراء إلى أن الجامعات والخدمات بؤرة تنمية تجذب السكان لكل أماكن التنمية الجديدة، وهذا كان هدفنا على مدار الثمان سنوات الماضية.
 
أوضح مبدولى ان الصعيد عاني كثيرا من الإهمال خاصة فيما يتعلق بالخدمات، قائلا: "كان الخدمات متدنية على مدار عقود..علشان اتنقل من الشرق الى الغرب مكنش فيه كباري كانت وسيلة النقل عبارات ووارد ان تحصل حوادث..انقطاع الكهرباء وغياب شبه تام لخدمة الصرف والمياه حالتها متدينة وتدنى حالة المدارس والوحدات الصحية..فالدولة تدخلت فورا علشان تحقق أهم حق من حقوق الانسان وجودة حياة حقيقية".

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