اليوم السابع
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رئيس النيابة الإدارية يتقدم بالتهانى لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

الخميس، 05 يناير 2023 11:22 ص
رئيس النيابة الإدارية يتقدم بالتهانى لقداسة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تقدم المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
وفى ذات الإطار تقدم المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، لجميع الأخوات والأخوة المسيحيين والزملاء الأجلاء من أعضاء النيابة الإدارية، والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ.
 
حفظ الله مصر وكل عام وأنتم بكل خير.
 
 

عيد الميلاد

رئيس النيابة الإدارية

قداسة البابا تواضروس

احتفالات عيد الميلاد



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