دار الإفتاء تطلق برنامجًا إذاعيًّا عبر أثير "راديو مصر" لنشر الوعي بصحيح الدين

كتب لؤى على

أطلقت دار الإفتاء المصرية ، برنامجًا إذاعيًّا عبر أثير إذاعة راديو مصر؛ لتحقيق التواصل اليومي مع كافة البيوت المصرية.

أكَّد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أنَّ دار الإفتاء المصرية تؤمن بأنَّ تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي هي عملية كاملة علينا أن نتشارك فيها بالتساوي مع كافة مؤسسات الدولة، جنبًا إلى جنب مع القيام بدَورنا الإفتائي، حيث لم تغفل الدار أيضًا دَورها المجتمعيَّ المهمَّ؛ نظرًا لثقة الجمهور بعلماء الدار وما يقدمونه لهم منذ قرابة 130 عامًا، وهم يؤدون دَورهم في التواصل مع الجمهور في شتى أمور دينهم ودنياهم.

وأضاف مفتي الجمهورية أنَّ الدار بدأت في بثِّ مجموعة من البرامج الاجتماعية التوعوية التي تخاطب اهتمامات كافة أفراد الأسرة، وذلك بالتعاون مع راديو مصر، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص برنامج أسبوعي للأطفال يحمل عنوان "حكايات أنس" يذاع يوم الأحد من كلِّ أسبوع في تمام الساعة 7:15 صباحًا، كما تم تخصيص برنامج "لكِ أنتِ" للفتيات والسيدات يذاع يوم الإثنين من كلِّ أسبوع في تمام الساعة 7:45 صباحًا.

وفي سياق عناية الدار بتنمية الأسرة ورفع الوعي بأهمية الاستقرار الأسري وحلِّ المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة، وخاصة مشكلة الطلاق، وكذلك توعية الشباب غير المتزوج ومساعدتهم على الاختيارات المناسبة وكيفية الارتباط للزواج وإقامة أسرة ناجحة؛ تم تخصيص برنامج "بيوتنا" لمناقشة القضايا الأسرية، ومن المقرر إذاعته الثلاثاء من كلِّ أسبوع في تمام الساعة 7:45 صباحًا.

كما تم تخصيص برنامج لمساعدة الأسر في تدبير حياتهم الاقتصادية ويذاع كلَّ أربعاء في تمام الساعة 7:45 صباحًا تحت عنوان "حياتنا"، فيما يختتم فضيلة مفتي الجمهورية جدول البرامج الإذاعية الخاصة بالدار ببرنامج "مع فضيلة المفتي" الذي سوف يذاع كلَّ خميس في تمام الساعة 7:45 صباحًا.