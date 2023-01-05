حفظ السلام تنشر قوة أمنية بعد هجوم 200 مسلح على قرية رومامير في أبيي

كتبت : هند المغربي

أفادت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي، بأنها نشرت قواتها تحركت لمواجهة العنف في قرية رومامير في الجزء الجنوبي من أبيي بعد هجوم وقع أمس وأدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة 5 بجراح وإحراق 27 بيتا.

وذكرت تقارير البعثة في أبيي، أن مجموعة مسلحة مكونة من نحو 200 شخص من رعاة الماشية، كانت مسؤولة عن الهجوم، حيث نشرت قوات حفظ السلام على الفور قواتها لتوفير الحماية لسكان القرية، كما واصلوا تسيير الدوريات في المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات ولتيسير العودة الآمنة للمدنيين الذين فروا بسبب العنف.

وأدان القائم بأعمال رئيس البعثة، الجنرال أبو سيد محمد بكر، بشدة الهجوم ودعا جميع المعنيين إلى إنهاء العنف والانخراط بشكل كامل في عملية السلام. كما فتحت البعثة تحقيقا في الحادثة.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في أبيي عام 2011 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1990. وكُلفت البعثة "بمراقبة الحدود الملتهبة بين الشمال والجنوب وتوصيل المساعدات الإنسانية". وخُولت لها سلطة استخدام القوة لحماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في أبيي.