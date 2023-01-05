حبس سائق ميكروباص بدون ترخيص 4 أيام بعد صدمه سيدة فى المقطم

كتب سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس سائق ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطدام سيارته بإحدى السيدات خلال عبورها الطريق ، وتبين أنه يقود السيارة بدون تراخيص.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، وتحليل عينة من دمه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بمصادمة وإصابة إحدى السيدات أمام محطة وقــود بدائرة القسم.

بالفحص تبين إصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بإحدى السيدات، حال عبورها الطريق الدائرى، نتج عن ذلك إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وبسؤال والدها إتهم قائد مركبة "الميكروباص" بالتسبب فى إحداث إصابة نجلته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله مركبة "الميكروباص"، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه، وتعدى الأهالى عليه وتبين انتهاء رخصتى القيادة والتسيير تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.